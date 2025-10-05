Código Rojo en Ciudad Obregón: Reportan presunto 'levantón' de 2 jóvenes mujeres

Ciudad Obregón, Sonora.- Cajeme, municipio del sur de Sonora y administrado por Javier Lamarque Cano, sigue siendo una de las regiones más peligrosos de México, no solo por el número de ataques armados que reporta, sino también por los múltiples homicidios registrados mes tras mes. Uno de los crímenes más recientes ocurrió la noche de este sábado 4 de octubre de 2025, cuando presuntamente unas jovencitas fueron privadas ilegalmente de su libertad.

Los hechos, presuntamente, ocurrieron la noche de este sábado 4 de octubre, en inmediaciones de la colonia Libertad. Según versiones extraoficiales, las víctimas, quienes serían dos adolescentes, arribaron a un domicilio mediante un vehículo de transporte por plataforma tipo Didi, donde aparentemente las esperaba otra camioneta. En ese momento, habrían sido subidas a la fuerza al vehículo y trasladadas con rumbo desconocido, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos se reportaron en la colonia Libertad de Cajeme. Foto: Facebook

De inmediato, se dio aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Elementos de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Guardia Nacionalactivaron operativos de búsqueda en diversos puntos del municipio de Cajeme, con el objetivo de localizar a las jóvenes y esclarecer los hechos.

A la fecha de publicación de esta nota, no se han proporcionado detalles oficiales sobre los responsables ni sobre las circunstancias exactas de la presunta privación de la libertad. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), por su parte, no ha emitido un comunicado sobre los hechos, se espera que a lo largo de la jornada comparta más detalles sobre este nuevo evento.

#Seguridad | Balacera en Ciudad Obregón deja cuatro víctimas; autoridades despliegan operativo uD83DuDD2B??uD83DuDEA8https://t.co/wSA69t9KpI — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 5, 2025

Ataque armado en Cajeme deja cuatro víctimas

En otras noticias en materia de seguridad, la noche de este sábado, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un operativo en la colonia Posada del Sol, al sur de Ciudad Obregón, luego de que se reportara una agresión armada, el cual dejó como saldo a cuatro personas lesionadas. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por estos crímenes.

Fuente: Tribuna del Yaqui