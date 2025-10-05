Con armas de grueso calibre, gatilleros ejecutan a ciclista en calles del norte de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este domingo 5 de octubre de 2025, el tripulante de una bicicleta se convirtió en víctima de un ataque armado que le arrebató la vida, en hechos registrados en calles de la colonia Infonavit Humaya, ubicada al norte de Culiacán. Trascendió que el sujeto, aún sin identificar, fue asesinado de múltiples balazos con armas de grueso calibre al momento en el que se movilizaba por el mencionado sector, generando una intensa movilización por parte de las autoridades.

Según datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso tenía entre 30 a 35 años de edad aproximadamente, era de complexión delgada y tez morena. Se presume que la víctima vestía una playera roja con blanco y un pantalón de mezclilla de color azul al momento de ser ultimado por gatilleros desconocidos sobre la calle Río Culiacán, entre avenida Jesús Andrade y Río Tabalá, en el mencionado sector de la capital sinaloense.

Vecinos de la zona reportaron las detonaciones de arma de fuego a las líneas de emergencia del 9-1-1 y al sitio se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes confirmaron el homicidio y procedieron a delimitar el perímetro", detalló el medio anteriormente citado.

Los agentes federales encontraron el cuerpo sin vida del individuo junto a su bicicleta y frente un automóvil particular de color blanco, por lo que acordonaron el área con cinta amarilla y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Peritos y policías investigadores, adscritos a la dependencia estatal, se encargaron de procesar la escena e integrar la carpeta de investigación correspondiente por este nuevo homicidio registrado en Culiacán.

Finalmente, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le realizará la necropsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sea reclamado oficialmente. Hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre la identidad de la víctima ni de los responsables.

