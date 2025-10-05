Decapitado y envuelto en plástico: Localizan a ejecutado a balazos al norte de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante la noche del sábado 4 de octubre de 2025, vecinos del poblado de La Higuerita, perteneciente a la sindicatura de Culiacancito, localizaron el cuerpo de un hombre decapitado y envuelto en plástico, además se dijo que presentaba heridas de bala. Las corporaciones policíacas de los diferentes niveles de gobierno se movilizaron hacia el sector, mismo que se ubica al norte de Culiacán, confirmando el hecho, aunque se pudo corroborar la identidad de la víctima.

Según información proporcionada por el portal de noticias Los Notocieristas, las autoridades no han podido revelar datos sobre la identidad y características particulares del hoy occiso, esto debido a las condiciones en las que fue encontrado el cadáver. Personal de seguridad se presentó en el lugar y, tras una breve búsqueda, localizaron a la víctima que se encontraba tendida en el pavimento y con la cabeza sobre el tórax.

Los datos precisan que siendo aproximadamente las 17:00 horas de este sábado cuando a la línea de emergencia 911 se denunció la presencia de un cuerpo humano y decapitado a unos metros de la carretera Culiacán-Culiacancito, a la altura de unos mariscos ubicados en la comunidad de La Higuerita", detalló el citado medio sobre el desarrollo de los hechos.

Agentes de la Policía Estatal Preventiva, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), acudieron al llamado para acordonar el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial y policías investigadores se encargaron de las diligencias correspondientes, esto para integrar la respectiva carpeta de investigación por este homicidio.

Finalmente, los restos humanos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se podrá determinar si la cabeza y el cuerpo corresponden a la misma persona para que pueda ser identificada oficialmente. Mientras esto sucede, el Ministerio Público resguardará el cadáver para que, una vez identificado, sea entregado a sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui