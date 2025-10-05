Discusión familiar termina mal: Cae hombre por apuñalar a su propio nieto en Zapopan

Zapopan, Jalisco.- Una discusión derivó en una riña familiar registrada en la intersección de las calles Ocampo y De la Hacienda, en pleno Centro Histórico del municipio de Zapopan, Jalisco. De acuerdo con los primeros informes, los hechos derivaron en la detención de un adulto mayor de 72 años, quien es señalado directamente por haber herido con un arma blanca a su propio nieto; sin embargo, hasta el momento no se ha revelado la identidad de los involucrados

Según información proporcionada por el medio de noticias Telediario, elementos de la Ciclopolicía de Zapopan se movilizaron hacia la ubicación y efectuaron el arresto del hombre de la tercera edad. Un sobrino del detenido indicó a la policía que el septuagenario atacó al joven de 20 años en medio de una discusión familiar que se tornó con tintes violentos. Personal de los servicios de emergencia se presentaron en el lugar de los hechos para auxiliar al afectado.

Según los primeros reportes, la disputa familiar se salió de control y culminó cuando el adulto mayor utilizó un arma blanca para agredir a su familiar. Tras el altercado, los servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar", confirmó el medio anteriormente citado.

Paramédicos de la Cruz Verde de Zapopan brindaron la primera atención al lesionado, el cual sufrió una herida en el brazo izquierdo. Afortunadamente, las autoridades locales indicaron que la lesión no representaba un riesgo para la víctima y se reportó su estado de salud como estable. Posteriormente, el nieto del detenido fue trasladado hacia un centro médico especializado, en donde recibió la atención médica por parte del personal médico.

Finalmente, los agentes municipales aseguraron el arma blanca que fue utilizada durante la agresión y pusieron al hombre de 72 años a disposición del Ministerio Público. Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los motivos exactos de la pelea y determinar la situación legal del septuagenario, quien permanecerá resguardado mientras se desarrollan las indagatorias del caso.

