Es su propia pariente: Abraham Gerardo intentó abusar de una menor al norte de Sonora

Ímuris, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este domingo sobre el avance judicial en un caso de abuso en el municipio de Ímuris. Un individuo identificado como Abraham Gerardo 'N', de 34 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de violación agravada en perjuicio de una menor de edad, cuya identidad se mantiene como reservada.

La situación jurídica del acusado se definió durante la audiencia inicial, celebrada tras la ejecución de una orden de aprehensión en su contra. En dicha diligencia, la autoridad judicial calificó como legal la detención efectuada por los agentes ministeriales. Posteriormente, el Ministerio Público formuló la imputación correspondiente, presentando las evidencias recabadas en la etapa de investigación inicial.

Con base en los elementos presentados, el juez determinó que existían méritos suficientes para iniciar un proceso penal contra Abraham Gerardo 'N'. Como medida cautelar, se le impuso la prisión preventiva justificada, lo que significa que permanecerá en reclusión mientras se desarrolla la siguiente fase del proceso judicial, con el fin de garantizar la seguridad de la víctima y el debido curso de la investigación.

Los hechos por los que este sujeto fue detenido ocurrieron, según consta en la carpeta de investigación, a mediados del pasado mes de agosto en un domicilio de la zona centro de la comunidad de Ímuris. La Fiscalía de Sonora señala que el presunto implicado, quien comparte un lazo consanguíneo con la víctima, presuntamente ingresó a la habitación de la menor y ejecutó actos de naturaleza sexual sin su consentimiento.

En otro caso similar ocurrido en Nogales, un hombre identificado como José Carlos 'N', de 34 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso penal, señalado como presunto responsable de el delito de abuso agravado, cometido en contra de una menor de 14 años de edad. De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la colonia Lomas del Sol, a finales de julio de 2024, cerca de las 17:00 horas.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora