Guillermo asesinó a su propia suegra en Michoacán; huyó, pero fue capturado en Jalisco

Morelia, Michoacán.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) comunicó que se dictó vinculación a proceso en contra de Guillermo Rashid 'N', por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio. El acusado enfrentará el proceso en prisión preventiva, tras ser considerado el probable autor material del asesinato de su suegra, una profesionista del ramo de la optometría, en hechos ocurridos en 2021 en el municipio de Tacámbaro.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos que se le imputan a este individuo tuvieron lugar el 22 de marzo de 2021. Las indagatorias señalan que ese día, el investigado habría ingresado al domicilio de la víctima, situado en la calle Hidalgo, de la zona Centro de dicha localidad de Michoacán. En el interior del inmueble, presuntamente agredió a la mujer con un objeto contundente, provocándole lesiones que le causaron la muerte.

Un elemento central en la investigación fue el establecimiento de un historial de violencia que el ahora detenido ejercía de manera constante en contra de la mujer. Este patrón de comportamiento fue determinante para que el Ministerio Público acreditara el posible delito con razones de género, lo que permitió emitir una orden de aprehensión en su contra. La detención de Guillermo Rashid 'N' se realizó recientemente en el estado de Jalisco.

Fue durante un operativo coordinado entre autoridades de ambas entidades que fue posible localizar al presunto agresor. Posteriormente, fue trasladado a Michoacán para ser puesto a disposición del juez de control que solicitaba su presencia. En la audiencia inicial, el juez valoró las evidencias presentadas por la Fiscalía estatal y determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra.

uD83DuDEA8?? En coordinación con @FiscaliaJal, se cumplimentó orden de aprehensión contra Guillermo Rashid "N", presunto feminicida de su suegra; hechos ocurridos en Tacámbaro ?? https://t.co/qL8BEFcg3J pic.twitter.com/SDxxROLWeW — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) September 30, 2025

Además de la vinculación, se le impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual tanto la defensa como la Fiscalía podrán aportar más pruebas al caso. La FGE señaló que con esta acción "refrenda su compromiso de garantizar justicia y de actuar con todo el peso de la ley para que ningún acto que atente contra la vida y la dignidad de las mujeres, quede impune".

Fuente: Tribuna