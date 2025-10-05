Huye de sicarios y busca refugio en una casa, pero es ejecutado al poniente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Una persecución a pie culminó en el asesinato a balazos de un hombre durante la tarde de este domingo 5 de octubre de 2025, en hechos registrados en calles de la colonia Industrial El Palmito, ubicada en el sector poniente de Culiacán. Los primeros reportes indican que el afectado intentó ponerse a salvo en el interior de una vivienda del sector, hasta donde lo siguieron sujetos armados que lo privaron de la vida con disparos de arma corta.

De acuerdo con datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue identificado como Joel 'N', de 33 años de edad aproximadamente, quien vestía un pantalón de mezclilla negro y tenis negros con suela de color blanco al momento de ser ultimado a balazos. Los primeros informes indican que el individuo fue asesinado dentro de un domicilio que se ubica sobre la calle Nahoas, casi esquina con José Natividad Macías, a unos cuantos metros de una iglesia apostólica.

Alrededor de las 15:20 horas en la calle Nahoas entre Constituyente J. Natividad Macías y Constituyente Sebastián Allende, vecinos reportaron las detenciones de proyectil de arma de fuego a las líneas de emergencia del 911", explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos en este violento caso.

Atendiendo el reporte, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se presentaron en el sitio y confirmaron el homicidio, por lo que procedieron a delimitar el perímetro con cinta amarilla. Minutos más tarde, personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de realizar los trabajos de campo en la escena del crimen.

Por su parte, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa cumplieron con las diligencias correspondientes para que el cuerpo pudiera ser trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le realizará la necropsia de ley y posteriormente será entregado a sus familiares, una vez que acudan ante el Ministerio Público y presenten la documentación requerida por la autoridad judicial.

