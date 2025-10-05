INCENDIO al interior de vivienda de Hermosillo causa pánico y moviliza a las autoridades

Hermosillo, Sonora.- La noche de este sábado, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Hermosillo, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un fuerte operativo en inmediaciones de la colonia Miguel Hidalgo de la capital de Sonora, luego de que se reportara un voraz incendio al interior de una vivienda. Este hecho dejó una víctima afectada por inhalación de humo.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de este sábado 4 de octubre de 2025, alrededor de las 19:30 horas, tiempo local, en la calle La Colorada y Maza de Juárez, en la colonia Miguel Hidalgo de la ciudad de Hermosillo. Se detalló que, presuntamente, un colchón al interior de un dormitorio comenzó a arder en llamas, lo que provocó que la casa de llenara de humo.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron este sábado en Hermosillo. Foto: Facebook

Vecinos que vieron las nubes negras y percibieron el olor a quemado dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y elementos del heroico cuerpo de Bomberos, quienes iniciaron con las labores para sofocar el fuego.

Del interior de la vivienda sacaron a una mujer, señalada como la propietaria del inmueble, quien presentó intoxicación por inhalación de humo. Ante esto, se pidió apoyo a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes arribaron minutos después y brindaron atención médica a la víctima. En tanto, personal de Bomberos comenzó con las labores de enfriamiento y ventilación en el inmueble.

#Seguridad | Balacera en Ciudad Obregón deja cuatro víctimas; autoridades despliegan operativo uD83DuDD2B??uD83DuDEA8https://t.co/wSA69t9KpI — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 5, 2025

Si bien se realizó una revisión en la casa, no se revelaron las causas del siniestro; solo se confirmó que el incendio ocurrió en un colchón. Debido a la calidad de los materiales y su misma naturaleza, el fuego de propagó rápidamente. Por fortuna, este evento no dejó víctimas mortales que lamentar. Las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos para tomar precauciones con el fuego en especial en esta época de calor.

Fuente: Tribuna del Yaqui