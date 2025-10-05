Investigan muerte de adulto mayor que cayó desde una estación del Metro de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Durante la mañana de este domingo 5 de octubre de 2025, un hombre de la tercera edad murió tras sufrir una caída desde la estación Félix U. Gómez del Metro de Monterrey, Nuevo León. La tragedia generó una movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas, así como de personal de los cuerpos de auxilio, tras el respectivo reporte que ocurrió aproximadamente a las 12:50 horas de este día.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Colón y Félix U. Gómez, por lo que testigos señalaron que el cuerpo sin vida de la víctima quedó tendido sobre tendido sobre la banqueta sur de la avenida Colón. Versiones extraoficiales indican que se trató de un adulto mayor, cuya identidad hasta el momento, de quien se dice cayó desde una altura aproximada de 10 metros.

Aunque no fue confirmado por las autoridades, testigos refirieron haber visto al hombre caer desde la estación del Metro Félix U. Gómez, aunque se desconoce hasta el momento si se trató de un acto de su propia voluntad", explicó el medio anteriormente citado.

Hasta el lugar acudieron elementos de Fuerza Civil, así como Protección Civil de Monterrey y de Nuevo León, para auxiliar al sujeto y realizar las maniobras de reanimación correspondientes. Sin embargo, los socorristas confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a cubrir el cuerpo y acordonar el área para la posterior llegada de los servicios periciales.

Extraoficialmente trascendió que el hoy occiso habría saltado desde el segundo nivel de las escaleras, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades, quienes se encuentran realizando las investigaciones pertinentes. Se presume que el hombre, de entre 60 y 65 años, era de complexión robusta, tez blanca y cabello cano, además se dijo que vestía un pantalón azul y camiseta a rayas blancas y beige.

La vialidad se vio severamente afectada en este punto debido a la movilización por parte de las corporaciones por un par de horas, mientras que finalmente el cuerpo fue trasladado hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le realizarán las pruebas para esclarecer las causas del deceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui