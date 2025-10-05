Joven agrede a cuchilladas a su propia madre e intenta quitarse la vida en Caborca

Caborca, Sonora.- La noche de este pasado domingo, 5 de octubre, los servicios de emergencia fueron movilizados a la colonia Burócrata, en Caborca, Sonora, tras un reporte de un altercado familiar dentro de una vivienda ubicada en la avenida Sásabe, entre las calles 22 y 23. Según la información recopilada, las autoridades fueron alertadas por gritos provenientes del lugar, por lo que al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal.

Ahí encontraron a dos personas heridas, una mujer, identificada como Gertrudis G. C., y su hijo, Daniel Antonio G. C., de 30 años de edad. Las primeras indagatorias señalan que el joven presuntamente agredió a su madre con un arma blanca, causándole una herida en la zona del cuello. Posteriormente, el mismo sujeto se habría autoinfligido lesiones en ambos antebrazos en un aparente intento de atentar contra su propia vida.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios en el lugar antes de trasladar a ambos al Hospital General de Caborca para recibir atención médica. Aunque los informes iniciales describían el estado de la señora Gertrudis como delicado, reportes posteriores confirmaron que tanto ella como su hijo se encuentran estables y fuera de peligro. Debido a los hechos, Daniel Antonio G. C. fue puesto bajo custodia policial en el hospital.

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer lo sucedido. Asimismo, una vez sea dado de alto, el acusado será puesto a disposición de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades y determinar su situación jurídica en el hecho.

Autoridades resguardar el hospital donde se encuentran madre e hijo

Apenas el pasado mes de septiembre, un sujeto de nombre Mario Alberto 'N', de 39 años de edad, fue arrestado acusado de los delitos de feminicidio y desaparición, cometidos en contra de una mujer de 33 años, en Caborca. La víctima fue vista con vida por última vez el 23 de mayo de 2018 en el departamento que habitaba junto al acusado, en la colonia Industrial. En ese periodo, la mujer fue secuestrada y posteriormente, entre el 24 y 25 de mayo de 2018, el sujeto la habría matado con un disparo de arma de fuego en la cabeza y enterró su cuerpo.

Fuente: Tribuna