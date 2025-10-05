Matan a Sergio Abel afuera de una fiesta en Culiacán; señalan a mujer como responsable

Culiacán, Sinaloa.- Durante los primeros minutos de este domingo 5 de octubre de 2025, un ataque armado dejó como saldo la muerte de un hombre en las calles de la colonia Miguel Alemán, al oriente de la ciudad de Culiacán. Trascendió que el hoy occiso se encontraba afuera de una vivienda en la que en ese momento se celebraba una fiesta, cuando fue ejecutado a balazos generando una movilización por parte de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

De acuerdo con datos recabados por el portal de noticias Los Noticieristas, la responsable del ataque sería una mujer, aún sin identificar. El hoy occiso fue identificado por sus mismo familiares como Sergio Abel 'N', de 19 años de edad y con domicilio en la misma residencia en la que se registró su lamentable homicidio, propiedad que se ubica sobre la calle Santos Degollado, entre Juan José Ríos y 6 de Noviembre.

Se dice que, siendo aproximadamente las 12:30 horas de la madrugada, al servicio de emergencias del 9-1-1 se reportó que una persona del sexo femenino disparó en contra de un hombre sobre la calles Santos Degollado, entre Juan José Ríos y 6 de Noviembre, en la colonia Miguel Alemán y que, posteriormente, se dio a la fuga con rumbo desconocido", explicó el medio anteriormente citado.

Tras recibir el reporte, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se movilizaron a la ubicación y, luego de una revisión, se confirmó que el individuo ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos de la Policía Municipal de Culiacán, así como efectivos del Ejército Mexicano, delimitaron el perímetro con cinta amarilla para preservar la escena del crimen, en donde se localizaron algunos casquillos percutidos.

Finalmente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación, además de ordenar el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le realizará la necropsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sea reclamado legalmente por parte de sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui