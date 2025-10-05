Pasará 6 años en cárcel de Sonora por robar 700 pesos y golpear propietaria de abarrotes

Esqueda, Sonora.- Un hombre de 25 años de edad, identificado como Luis Fernando 'N', recibió una sentencia a 6 años y 7 meses de prisión tras ser encontrado culpable de los delitos de robo agravado y lesiones leves. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que la condena fue dictada como resultado de un procedimiento judicial agilizado. La resolución se concretó durante la audiencia de individualización de sanciones.

El acusado admitió su responsabilidad en los hechos, lo cual permitió que el caso se resolviera mediante un procedimiento abreviado, una herramienta legal que acelera la impartición de justicia cuando el imputado colabora y reconoce su culpabilidad, evitando un juicio oral prolongado. Los hechos por los que fue condenado ocurrieron el 7 de diciembre de 2024 en la localidad de Esqueda, perteneciente al municipio de Fronteras.

Según el expediente, Luis Fernando 'N' ingresó sin autorización a la tienda de abarrotes 'Esqueda', ubicada en la colonia Centro de dicha comunidad del norte de Sonora. Aprovechando la oscuridad de la noche, sustrajo 700 pesos en efectivo de la caja registradora. Al ser sorprendido por la propietaria del negocio, el individuo intentó huir. La víctima lo alcanzó en la vía pública, momento en el cual el agresor le propinó un golpe en el rostro.

Las lesiones resultantes fueron clasificadas por peritos médicos como aquellas que no ponen en peligro la vida. Mientras que el responsable fue capturado por las autoridades. Asimismo, la Fiscalía de Sonora señaló que con esta sentencia "reitera su compromiso de garantizar justicia a las víctimas, fortaleciendo la seguridad y el derecho de las y los sonorenses a la protección de su integridad y patrimonio".

Por otro lado, Keyvi Francisco y/o Kevin Francisco 'N', de 21 años de edad, fue detenido e imputado por la Fiscalía de Sonora debido a su presunta responsabilidad en el delito de robo con violencia moral, cometido en un establecimiento comercial de Hermosillo. Los hechos se suscitaron el 9 de marzo de 2025, cuando el señalado, en compañía de otro sujeto, ingresó a una tienda de conveniencia.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora