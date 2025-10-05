Santos tenía 7 meses desaparecido en Sonoyta; sus restos fueron hallados en el monte

Sonoyta, Sonora.- El colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos Sonoyta informó este domingo 5 de octubre que realizaron el descubrimiento de restos humanos en una zona de monte del municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora. El área del hallazgo se ubica en dirección a la reserva de El Pinacate, hecho que fue posible gracias a la colaboración del colectivo Familias Recuperando Tesoros en Puerto Peñasco Sonora.

Durante la jornada de búsqueda, el equipo localizó huesos, prendas de vestir y objetos personales que, según indican, corresponden a una sola persona. Tras la publicación de imágenes de las evidencias en redes sociales, se logró identificar a la posible víctima. Las pertenencias encontradas incluían una identificación a nombre de Santos Veliz Zavala, un hombre de 46 años reportado como desaparecido en marzo pasado en Sonoyta.

La ficha de búsqueda de Veliz Zavala lo describe como un hombre de tez morena, cabello entrecano, una estatura de 1.83 metros, y sin tatuajes o cicatrices visibles. La última vez que fue visto, se encontraba en la colonia Hombres Blancos, de Sonoyta. Los restos fueron resguardados por personal de Servicios Periciales, para los análisis forenses correspondientes que ayuden a confirmar la identidad de la persona fallecida y determinar las causas de su muerte.

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) también efectúan las investigaciones pertinentes en relación con este caso. El colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos Sonoyta solicitó a la comunidad compartir la información y reportar cualquier dato relevante que pueda contribuir a la investigación: "Me ayudan compartiendo y comentando por favor".

Apenas el pasado jueves 2 de septiembre se confirmó la identidad del cuerpo localizado en la zona del Cerro de la Cementera, en Hermosillo. Corresponde a Rafael Ángel Amarillas Baldenegro, un joven de 24 años de edad que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 17 de septiembre. La confirmación fue comunicada por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quienes habían estado colaborando y dando seguimiento al caso.

Fuente: Tribuna