Sonora: Lo detienen por desorden y ahora enfrenta cargos por golpear a compañero de celda

Magdalena de Kino, Sonora.- Un hombre identificado como Martín Francisco 'N' fue vinculado a proceso y se encuentra en prisión preventiva por los delitos de lesiones calificadas y amenazas, tras presuntamente agredir a otro individuo con el que compartía una celda en el área de detención administrativa de la Policía Municipal. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la información este domingo.

Los hechos, según detalla la carpeta de investigación, ocurrieron durante la madrugada del pasado 29 de septiembre. Alrededor de la 1:30 horas, Martín Francisco 'N', quien había sido arrestado previamente por alterar el orden público, atacó a su compañero de celda, de nombre Fernando 'N'. De acuerdo con las autoridades, la agresión se produjo en circunstancias que dejaron a la víctima en un estado de completa indefensión.

Fernando 'N' se encontraba dormido y bajo los efectos del alcohol en el separo número dos, momento que el ahora detenido aprovechó para sorprenderlo y golpearlo repetidamente con los puños en el rostro y la cabeza. Además de la agresión física, el atacante profirió amenazas verbales directas contra la integridad de la víctima. Tras esto se solicitó una evaluación médica para el afectado, quien resultó con diversas lesiones.

Si bien las heridas no ponen en riesgo inmediato su vida, su gravedad fue acreditada por los especialistas. Luego de la detención por parte de la Secretaría de Protección Ciudadana, se celebró la audiencia inicial donde el Ministerio Público presentó las pruebas reunidas. El juez de control calificó de legal la detención, formuló la imputación y, considerando la naturaleza del ataque, calificado con alevosía y ventaja, decretó prisión preventiva justificada.

Boletín completo: https://t.co/yJC5LCNqJA pic.twitter.com/LlyTjg8rVU — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 5, 2025

Esto significa que Martín Francisco 'N' permanecerá detenido mientras avanza la investigación complementaria. La Fiscalía de Sonora señaló que continuará con las diligencias para robustecer la acusación y llevar el caso hasta sus últimas consecuencias, dejando en claro "su compromiso de investigar con rigor los hechos que atentan contra la integridad física y la seguridad de las personas".

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora