Sorprenden a conductor de tráiler con metanfetamina en carretera Agua Prieta - Janos

Agua Prieta, Sonora.- Como parte de las acciones permanentes para la seguridad en la red carretera federal, elementos de la Guardia Nacional realizaron la detención de un conductor de un tráiler que transportaba una sustancia con las características de la metanfetamina. Este aseguramiento es resultado de los operativos de inspección y vigilancia implementados bajo la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México.

El evento tuvo lugar en el tramo carretero Janos - Agua Prieta, específicamente a la altura del kilómetro 088+700. En este punto, los agentes federales se encontraban realizando revisiones preventivas a vehículos de transporte con el objetivo de inhibir el trasiego de mercancías ilícitas y fortalecer la seguridad en la región. Durante el operativo, se le marcó el alto al operador de un tractocamión con doble remolque.

El chofer cooperó de manera voluntaria deteniendo su unidad para una inspección. Al efectuar una revisión minuciosa en la cabina del vehículo, el personal de la Guardia Nacional localizó una bolsa transparente que contenía un envoltorio con una sustancia granulada, cuyas propiedades físicas coincidían con las de la droga sintética conocida como metanfetamina.

Al ser interrogado sobre el hallazgo, el conductor declaró desconocer la procedencia o el destino del paquete. Siguiendo el protocolo, se procedió a su detención. Le fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención y su nombre fue ingresado en el Registro Nacional de Detenciones para garantizar la legalidad y transparencia del proceso.

El detenido, junto con el tractocamión y la sustancia asegurada, fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal. Será esta autoridad la encargada de realizar los peritajes químicos correspondientes para confirmar el tipo y peso exacto de la sustancia, así como de integrar la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y determinar la situación jurídica del conductor.

Fuente: Tribuna y Guardia Nacional