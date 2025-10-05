Su familia lo buscaba: Atropellan y matan a un hombre en silla de ruedas en Coahuila

Torreón, Coahuila.- Durante las primeras horas de este domingo 5 de octubre de 2025, el cuerpo sin vida de un hombre fue localizado sobre el periférico Raúl López Sánchez, a la altura de la colonia Universidad del municipio de Torreón, Coahuila. Elementos policíacos y los cuerpos de auxilio se dieron cita en el lugar, en donde se localizó el cadáver de la víctima y a unos escasos metros se encontró una silla de ruedas destrozada.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario, el hoy occiso fue identificado como José Ángel Pérez Favela, de 35 años de edad. Según su testimonio, familiares del fallecido indicaron que perdieron contacto con él desde las 18:00 horas del sábado 4 de octubre. Desde ese momento, la familia de José Ángel comenzó a buscarlo en diferentes hospitales de la localidad hasta que, horas más tarde, recibieron un reporte sobre el hallazgo de las sillas de ruedas.

Al acudir al sitio, encontraron la silla destrozada y, a unos metros, el cuerpo de José Ángel. Presentaba una posición antinatural, y en la carretera se observaron marcas de frenado, así como fragmentos de la silla y de un faro de automóvil", detalló el medio anteriormente citado.

La silla de ruedas fue encontrada cerca del cadáver de José Ángel.

Elementos de la Policía Metropolitana arribaron al sitio como primeros respondientes, seguidos de oficial de la Policía Estatal de Coahuila y de Vialidad de Torreón, quienes confirmaron el hecho y solicitaron el apoyo de los servicios médicos. Es por ello que acudieron paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) de Coahuila, quienes confirmaron que el individuo había perdido la vida hace varias horas antes de ser encontrado.

Una vez constatado que el sujeto ya no contaba con signos vitales, peritos del Centro de Justicia Municipal tomaron conocimiento de los hechos y delimitaron el perímetro. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado (FGE) se presentó en el área, por lo que agentes investigadores y personal de los Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley, mientras se desarrollan las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del o los responsables del caso. Después de que concluyan las respectivas pruebas, el cadáver será entregado a sus familiares.

Autoridades de los diferentes niveles de gobierno se movilizaron hacia la ubicación.

Fuente: Tribuna del Yaqui