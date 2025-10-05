Terrible accidente en Navojoa: Adulto mayor es arrollado y conductor se da a la fuga

Navojoa, Sonora.- Un terrible accidente en Navojoa dejó como saldo un adulto mayor arrollado sin que el conductor que provocó el hecho se hiciera responsable y, por el contrario, huyó del lugar de los hechos, segundos después de haber atropellado al hombre, esto según información proporcionada por testigos visuales.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado 4 de octubre en el fraccionamiento Laureles de Navojoa, donde el hombre mayor fue atropellado por un automóvil, hasta el momento no identificado, que siguió su ruta tras haber provocado el accidente. Al contar lo sucedido, los indignados testigos visuales señalaron que el conductor iba a exceso de velocidad y que todo pasó en cuestión de segundos. Cuando menos lo pensaron, se oyó el golpe y tras ello vieron al hombre adulto tirado sobre la calle, mientras que el responsable siguió su marcha.

Rápidamente dieron los primeros auxilios al señor y llamaron al número de emergencias 911 para dar aviso a las autoridades correspondientes. Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja que atendieron al hombre. Cabe señalar que, según lo informado, este se encontraba consciente pese a las lesiones; tras una valoración se determinó que debía ser llevado a un hospital de la región para que fuera canalizado y se le diera seguimiento.

Hasta el momento de publicación de esta nota se desconoce el estado de salud del hombre mayor. Mientras que al lugar también llegaron elementos de la Policía Municipal que comenzaron con las primeras investigaciones de los hechos, entrevistaron a los testigos oculares y procedieron a solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad de algunos negocios con el fin de poder identificar al automóvil y dar con el conductor o conductora responsable del atropellamiento.

En redes sociales, la ciudadanía navojoense mostró su enojo por la situación, señalando que esperan que las autoridades den pronto con la persona responsable y que lo hagan pagar. Cabe señalar que, según el Código Penal de Sonora, la persona que se dé a la fuga al momento de participar en algún hecho de tránsito puede recibir una pena que va de una multa de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) o hasta 10 años de cárcel, dependiendo de la gravedad de los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui