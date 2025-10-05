Tragedia en Sonora: Muere padre de familia tras salvar a dos niños de ahogarse en el mar

Caborca, Sonora.- Un día de convivencia familiar terminó en una auténtica tragedia en la localidad de Puertos Lobos, perteneciente al municipio de Caborca, Sonora. La tarde del sábado 5 de octubre de 2025, aproximadamente a las 14:30 horas, un hombre originario de Magdalena de Kino perdió la vida por ahogamiento al intentar rescatar a dos menores de edad que estuvieron a punto de ser arrastrados por la corriente marina.

De acuerdo con los reportes preliminares del caso, el hoy occiso respondía al nombre de José Luis Domínguez Gallegos y tenía 59 años de edad. Momentos antes del fatal suceso, la víctima se encontraba disfrutando de la tarde en compañía de sus familiares y visitantes provenientes de la ciudad de Tucson, Arizona. A pesar de que se solicitó la presencia de personal médico, el individuo no logró sobrevivir.

Según el testimonio de testigos oculares, las condiciones del mar se comenzaron a tornar peligrosas y fue en ese momento que el turista se percató de que dos niños se encontraban en riesgo, por lo que, sin dudarlo, ingresó al mar y consiguió poner a salvo a los menores. No obstante, la corriente arrastró a José Luis, por lo que pescadores que estaban en el lugar acudieron inmediatamente para auxiliar y lograron sacar su cuerpo inconsciente.

Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana (unidad SON-247) se presentaron en el sitio y, tras brindarle la atención correspondiente al hombre, declararon que ya no contaba con signos vitales. Fue Brianda Tanayri Domínguez Mendívil, hija del fallecido, quien confirmó la identidad del civil y señaló que su padre actuó de forma instintiva para proteger a los infantes. Evidentemente, la familia de la víctima se mostró consternada ante la lamentable pérdida.

Elementos de la Policía Municipal de Caborca acudieron al lugar y dieron fe de los hechos, por lo que solicitaron la intervención por parte de los servicios periciales y personal de una funeraria local. Finalmente, el cuerpo fue levantado y trasladado para que se le realice la autopsia de ley para que posteriormente sea entregado a sus familiares.

Los hechos ocurrieron en Puerto Lobos, ubicado en el municipio de Caborca.

Fuente: Tribuna del Yaqui