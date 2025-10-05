Trágico final: Mujer de 86 años muere atrapada en su casa durante incendio en Nogales

Nogales, Sonora.- Una mujer de 86 años de edad, identificada como Antonia, falleció la mañana de este domingo 5 de octubre en un incendio que consumió su vivienda en la colonia Las Torres, de Nogales. Actualmente las autoridades investigan las causas del siniestro, que de manera extraoficial se comenta que se considera de origen accidental, posiblemente relacionado con una acumulación de diversos objetos dentro del inmueble.

El reporte fue recibido alrededor de las 8:30 horas a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), movilizando a unidades de emergencia. Al llegar al domicilio, ubicado entre las calles Torre Marfil y Latinoamérica, elementos del Cuerpo de Bomberos procedieron a sofocar las llamas que afectaban la casa de dos plantas. Una vez controlado el fuego, los rescatistas hallaron el cuerpo de la víctima en el área del baño.

Según los informes, la mujer se encontrada cerca de una ventana, en lo que parece haber sido un intento por escapar del humo y las llamas. Los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales y, según el reporte inicial, no presentaba lesiones externas atribuibles a un acto de violencia, por lo cual se descartó la posibilidad de que se haya intentado encubrir un asesinato. Agentes periciales y de seguridad pública acudieron al lugar para iniciar las indagatorias.

Durante la inspección de la vivienda se observó una considerable acumulación de basura y la presencia de una estufa de leña, factores que serán analizados para determinar el punto exacto donde se originó el fuego. Un familiar que se presentó en el sitio identificó a la fallecida, originaria del estado de Sinaloa, y confirmó a las autoridades que residía sola. El cuerpo fue trasladado al servicio forense para determinar la causa exacta del deceso.

El lugar de los hechos fue resguardado por autoridades

Cabe recordar que el pasado jueves 25 de septiembre, alrededor de las 19:30 horas, se registró un fuerte incendio en la calle Flores Magón, en la colonia del mismo nombre, en Nogales. De acuerdo con información extraoficial, las causas del incidente aún no han sido investigadas. Hasta el momento, se reportó un hombre tuvo que ser hospitalizado debido a que sufrió quemaduras de segundo grado e intoxicación por el humo.

Fuente: Tribuna y FGJES