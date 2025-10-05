VIDEO: En plena celebración patronal, asesinan a balazos a hombre y mujer en Michoacán

Tepalcatepec, Michoacán.- La noche del pasado viernes 3 de octubre, las celebraciones de la fiesta patronal en la comunidad de Tepalcatepec, Michoacán, fueron interrumpidas por un ataque armado que resultó en la muerte de dos personas. El suceso tuvo lugar en la colonia Centro, donde se desarrollaban los festejos en honor a San Francisco de Asís, un evento que congregó a cientos de familias y residentes de dicho municipio.

Según los informes iniciales, los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la vinatería 'La Estación'. En este lugar, una mujer identificada como Jessica Esmeralda V., de 27 años de edad y madre de tres hijos, falleció tras ser alcanzada por múltiples disparos. Un segundo individuo, Francisco Javier H., de 26 años y conocido en la comunidad como 'Kiko', también resultó gravemente herido durante el mismo acto.

A pesar de los esfuerzos de otros asistentes por trasladarlo de manera improvisada a la Clínica 'Barajas', el personal médico confirmó su deceso poco después de su ingreso. El sonido de las detonaciones provocó la inmediata dispersión de los presentes. Quienes disfrutaban de la verbena y los juegos mecánicos buscaron resguardo o se retiraron del área, lo que llevó a la cancelación anticipada del evento que se celebra cada año.

Como consecuencia del crimen, ha surgido entre los habitantes una solicitud a las autoridades competentes para que se refuercen las medidas y estrategias de seguridad en el poblado, con el objetivo de resguardar la integridad de los ciudadanos en espacios públicos. La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió la carpeta de investigación correspondiente para determinar el móvil del ataque e identificar al o los responsables.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8Tepalcatepec -Michoacán-



Mataron a una pareja durante la feria, que se celebraba en la zona centro



-Jessica Esperanza V. de 27 años, cayó frente a la vinatería "La Estación"

-Francisco Javier H. de 26 años, fue llevado al hospital por civiles, pero murió en la clínica… pic.twitter.com/Q54tsfA4Pp — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) October 4, 2025

Las autoridades se encuentran actualmente recabando testimonios y analizando las pruebas periciales en la escena del crimen. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la detención de algún sospechoso relacionado con estos hechos. A través de redes sociales comenzaron a circular videos y fotos donde se observa el cuerpo de la mujer y al hombre siendo trasladado al centro médico.

uD83DuDEA8#Imágenes | Identifican a los dos asesinados en la feria de Tepalcatepec; a la mujer le sobreviven tres hijos menores #Michoacán https://t.co/ulCbFax2G7

.

.

. pic.twitter.com/kvvupiqHwF — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 4, 2025

Fuente: Tribuna