Vuelca vehículo con jornaleros en la carretera Hermosillo-Bahía de Kino; hay un lesionado

Hermosillo, Sonora.- En una jornada marcada por accidentes de diferente tipo a la altura de la costa de Hermosillo, una camioneta que transportaba a jornaleros de campo sufrió una volcadura en el kilómetro 52 de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino. Elementos policíacos, así como personal de los cuerpos de auxilio, respondieron de inmediato al reporte y se encargaron de la situación; sin embargo, no se especificaron las causas que derivaron en este incidente.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el percance carretero dejó como saldo a una persona lesionada, quien fue señalada como el chofer de la unidad, aunque no se confirmó su identidad ni características particulares. El volcamiento se registró aproximadamente a las 16:00 horas del sábado y tuvo lugar frente al panteón de una zona conocida como Siete Cerros. Los primeros informes indican que se trata de una camioneta tipo Van en la que se movilizaban las víctimas.

Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Bahía de Kino se movilizaron hacia la ubicación para atender la situación y rescatar a los tripulantes, mientras que el área era resguardada por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo. Finalmente, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio y brindaron atención médica al hombre afectado, pero no se explicó si requirió ser trasladado a un hospital cercano.

Además de este accidente, un automóvil Tsuru que es utilizado como taxi también se volcó sobre la carretera 36, con tan sólo algunos minutos de diferencia en el que ocurrió el percance que involucró a los jornaleros. Policías y rescatistas también atendieron este caso, aunque aparentemente no se reportaron personas lesionadas ni tampoco se dieron mayores datos al respecto.

Se quema vehículo

En un tercer caso registrado en el mencionado punto, un automóvil tipo Kia, línea Sorrento y color arena, se prendió por completo en llamas a la altura del kilómetro 85 de la carretera 100, entre la capital sonorense y el poblado Miguel Alemán. Automovilistas que transitaban por el sector alertaron a las autoridades correspondientes. Durante los trabajos, bomberos de Bahía de Kino utilizaron una unidad extintora, así como una cisterna para poder controlar el percance.

Fuente: Tribuna del Yaqui