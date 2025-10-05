Ya está identificado: Cuerpo y cabeza hallados en Hermosillo son de la misma víctima

Hermosillo, Sonora.- Análisis científicos confirmaron que los restos humanos localizados en dos puntos distintos de la ciudad de Hermosillo la noche del pasado jueves 2 de octubre, pertenecen a la misma persona. El Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF) estableció la correspondencia genética entre un cuerpo calcinado y una cabeza encontrados en incidentes que inicialmente fueron manejados por separado.

La víctima fue identificada como Adalberto 'N', un hombre de 52 años originario del municipio de Guaymas. La identificación fue posible no solo por las pruebas de ADN, sino también gracias al reconocimiento realizado por sus familiares ante las autoridades ministeriales. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos que derivaron en esta investigación comenzaron a las 21:33 horas del jueves.

En ese momento se reportó el hallazgo de un vehículo Honda, modelo atrasado, que había sido incendiado en la colonia Gaby Pereda I. En el interior del automóvil, los peritos localizaron el cuerpo de una persona, al cual le faltaba la cabeza. Poco después, a las 23:02 horas, las autoridades recibieron un segundo reporte en la colonia Villa de Seris, sobre las calles No Reelección y Comonfort, donde fue hallada una motocicleta abandonada.

Junto a ella, había una maleta de color azul que contenía en su interior una cabeza humana. Aunque en un principio se abrieron dos carpetas de investigación distintas, el Ministerio Público ya había adelantado la alta probabilidad de que ambos sucesos estuvieran directamente relacionados. Un elemento clave que vinculaba ambos escenarios desde el principio fue la localización de cartulinas con mensajes alusivos a la actividad de grupos criminales.

Dichos narcomensajes fueron asegurados en ambos sitios como parte de la evidencia. Estos y otros indicios continúan bajo análisis en el laboratorio forense. Con la identidad de la víctima confirmada y la conexión entre los dos eventos establecida de manera irrefutable, la Fiscalía de Sonora concentra ahora sus esfuerzos en la siguiente fase de la investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables de este suceso.

Fuente: Tribuna