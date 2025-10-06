Agresión armada en Hermosillo: Intentan asesinar a un hombre en la colonia Guayacán

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde de este lunes 6 de octubre, se registró una agresión armada en la colonia Guayacán, al norte de Hermosillo, lo que provocó la activación del Código Rojo y la movilización de diversas corporaciones de seguridad y servicios de emergencia. Los hechos, que dejaron una persona herida, ocurrieron poco después de las 15:00 horas en un domicilio ubicado en la Calle 3 y la avenida Francisco I. Madero.

Según los informes iniciales, sujetos a bordo de un vehículo tipo sedán arribaron al lugar, descendieron y dispararon en repetidas ocasiones en contra de un hombre que se encontraba en una vivienda construida con madera y cartón. Tras el reporte, unidades de la Policía Municipal y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acudieron como primeros respondientes para asegurar el perímetro y preservar la escena.

Paramédicos de la Cruz Roja también llegaron al sitio para brindar los primeros auxilios a la víctima, quien presentaba heridas de gravedad, por lo que fue trasladado a un hospital. Después, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se presentó para iniciar las diligencias correspondientes, realizando el levantamiento de indicios balísticos y otras pruebas que serán integradas a la carpeta de investigación.

Mientras tanto, las autoridades desplegaron un operativo en la zona para intentar localizar a los responsables, quienes se dieron a la fuga tras cometer el acto. De momento no hay reporte de personas detenidas. Este hecho se convierte en el tercer hecho violento registrado en menos de 24 horas en la capital sonorense.

En el lugar estuvieron presentes autoridades municipales

Apenas ayer domingo por la noche, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal se movilizaron a las inmediaciones de la colonia El Mariachi, de Hermosillo, luego de que se reportara un ataque armado, el cual dejó como saldo una víctima mortal. Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas, en la avenida Sonora y la calle Ranchito. Testigos señalaron que un comando armado interceptó a la víctima cuando esta se encontraba en la vía pública y comenzó a dispararle en repetidas ocasiones.

Fuente: Tribuna