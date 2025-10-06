Arrestan a Raúl Crispín con 17 dosis de crystal en Hermosillo; tiene antecedentes penales

Hermosillo, Sonora.- Como resultado de un operativo entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se ejecutó una orden de cateo en un domicilio de la colonia Amapolas, de Hermosillo, que derivó en la detención de un hombre y el decomiso de narcóticos. La diligencia judicial se efectuó en días recientes una vivienda ubicada sobre la avenida De los Fresnos.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ingresaron al inmueble para realizar la inspección, mientras que personal del Ejército Mexicano brindó seguridad perimetral para garantizar el correcto desarrollo del operativo. En el interior del inmueble, las autoridades localizaron 17 envoltorios que contenían una sustancia granulada con las características de la droga conocida como metanfetamina o crystal.

En el mismo lugar se realizó la detención de un hombre llamado Raúl Crispín 'N', de 38 años de edad, quien fue identificado como el presunto responsable. Tanto la persona detenida como la materia asegurada fueron puestas a disposición de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común. Esta instancia será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación jurídica del señalado.

Las autoridades informaron que, según los registros, Raúl Crispín 'N' cuenta con antecedentes penales por delitos de robo en diversas modalidades que datan de 2013, además de un registro por lesiones del presente año 2025. La FGJES dijo que este operativo refrenda su "compromiso con la lucha contra el narcomenudeo y el fortalecimiento de la seguridad pública a través de la colaboración interinstitucional con las fuerzas federales".

Por otro lado, elementos de la Guardia Nacional realizaron la detención del conductor de un tráiler que transportaba una sustancia con las características de la metanfetamina. Este aseguramiento es resultado de los operativos de inspección y vigilancia implementados bajo la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México. El hecho tuvo lugar en el tramo carretero Janos - Agua Prieta, a la altura del kilómetro 088+700.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora