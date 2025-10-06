Auto en el que viajaban varias mujeres se accidenta en Ciudad Obregón; hay una víctima

Ciudad Obregón, Sonora.- Un nuevo accidente automovilístico se registró durante la noche del domingo 5 de octubre de 2025 y tuvo lugar en la zona norte de Ciudad Obregón, Sonora, en el cual se vieron involucrados una camioneta tipo Suburban, modelo atrasado, y un automóvil de color negro, cuyas características aún no han sido reveladas. El percance vial generó una intensa movilización por parte de personal de seguridad y de los servicios de emergencias.

De acuerdo con los primeros reportes del caso, los hechos ocurrieron a las 21:30 horas y se suscitaron en la intersección de las calles Miguel Alemán y Cananea, cuando las unidades anteriormente descritas protagonizaron un aparatoso choque. Sin embargo, las autoridades correspondientes aún no han confirmado las causas del incidente que dejó como saldo preliminar a una mujer lesionada, quien viajaba junto a otras tripulantes en el vehículo de color negro.

Tras recibir el reporte, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana hicieron acto de presencia en el lugar de los hechos y le brindaron los primeros auxilios a la persona afectada, la cual aún no ha sido identificada oficialmente ni tampoco se indicó la magnitud de sus lesiones. Después de que lograron estabilizarla, los socorristas trasladaron a la fémina hacia un hospital cercano de la localidad, en donde recibirá la valoración médica pertinente.

Por su parte, elementos del Departamento de Tránsito Municipal acudieron a la zona para cumplir con el respectivo peritaje y deslindar responsabilidades, mientras que las unidades siniestradas fueron remolcadas por una grúa particular al corralón municipal. A pesar de que no se reportaron las causas exactas que provocaron el accidente, se presume que el exceso de velocidad o la falta de precaución pudieron haber sido factores determinantes.

Atropellan a motociclista

En otro caso similar registrado la noche del sábado 4 de octubre al sur de Ciudad Obregón, el conductor de un automóvil impactó presuntamente por alcance a un motociclista en el cruce de las calles Fresno y 400. Personal de la Cruz Roja Mexicana atendió a la víctima, aunque aparentemente no presentó lesiones de consideración, no obstante, fue llevada a un centro médico para someterse a una valoración preventiva.

