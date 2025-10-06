Cae 'El Maseca', tercer implicado en golpiza y daños a su vecino al sur de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este lunes que un hombre llamado Armando 'N', alias 'El Maseca', fue arrestado y dejado en prisión preventiva justificada como medida cautelar, debido a que figura como uno de los presuntos responsables de los delitos de lesiones y daños en perjuicio de Miguel Ángel 'N', hechos ocurridos en la colonia Valle del Marquez, de Hermosillo.

Durante la audiencia, la Fiscalía estatal formuló imputación por los hechos registrados aproximadamente a las 6:15 horas del 31 de agosto de 2025, en un domicilio ubicado en la calle Rincón del Marquez y Tepoztlán de la colonia Valle del Marquez, donde el imputado, junto a un coparticipe y dos mujeres, previamente detenidas por este mismo caso, agredieron a la víctima, provocándole lesiones que dejan cicatrices notables o permanentes.

Adicionalmente, las féminas, identificadas como Marla Yaneth 'N' y Sabina 'N' amenazaron de diversas formas a la víctima, tras lo que Marla Yaneth 'N' se apoderó de un vehículo pick up marca Chevrolet Silverado, modelo 1998, de color negro, y lo impactó contra la barda perimetral del domicilio. Tras los hechos, en diversas redes sociales se tomó nota de lo sucedido, causando indignación generalizada en la comunidad.

Además de esto, la parte afectada efectuó la denuncia correspondiente ante la autoridad, iniciando las labores legales pertinentes. Una vez integrada la carpeta de investigación, un juez emitió una orden de aprehensión contra los implicado, misma que fue ejecutada por elementos de la AMIC, quienes pusieron a las detenidas a disposición de la autoridad competente.

Una vez formulada la imputación contra Armando 'N', alias 'El Maseca', se solicitó al juez que le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva justificada a fin de salvaguardar la integridad del perjudicado. Tras concederlo, este sujeto fue recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo, a la espera de que los tribunales determinen su situación jurídica.

— Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 6, 2025

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora