Cae en Sonora prófugo de la justicia de Oaxaca; está acusado de asesino y abuso de poder

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) lograron la localización y aseguramiento de un prófugo de la justicia del Estado de Oaxaca, en una acción coordinada con autoridades estadounidenses y la Fiscalía General de la República (FGR). El acusado, identificado como Isaías 'N', de 43 años de edad, es requerido por los delitos de homicidio calificado con ventaja y abuso de autoridad.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el aseguramiento se concretó en la Garita Internacional Dennis DeConcini, de Nogales. El proceso se desarrolló después de que las autoridades de Estados Unidos deportaran al imputado, quien fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) y la FGR. Posteriormente, Isaías 'N' fue entregado a personal de la AMIC.

Dicha autoridad dio cumplimiento a la solicitud de colaboración y el señalado fue resguardado en Hermosillo para ser entregado a efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Oaxaca, a fin de que enfrente el proceso penal correspondiente. Esta acción interinstitucional refrenda el compromiso de la FGJES con la procuración de justicia y el trabajo coordinado con autoridades nacionales y extranjeras para combatir la impunidad.

En otro caso similar, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal efectuaron la detención de un hombre llamado Caleb 'N', de 29 años de edad, originario de Taxco, Guerrero, señalado como presunto responsable del delito de feminicidio cometido en perjuicio de Cinthia Itzel 'N', en el Estado Puebla. La captura del prófugo de la justicia se realizó en la Garita Internacional Dennis DeConcini, de Nogales.

Dicha acción se hizo en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Puebla, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Puebla y el apoyo de autoridades federales estadounidenses. La Fiscalía de Puebla emitió una solicitud de apoyo para la captura del señalado el 15 de septiembre de 2025. Según la carpeta de investigación del caso, los hechos por los que era buscado ocurrieron el 9 de mayo de 2021, en Santiago Mihuacán, Puebla.

Fuente: FGJE Sonora