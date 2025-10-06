Cae Kevin Israel, implicado en el asesinato de una mujer en tianguis de Tlaquepaque

Tlaquepaque, Jalisco.- A través de un boletín informativo, la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la detención de Kevin Israel 'N', de 20 años de edad, quien es señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. De acuerdo con el informe, los hechos por los que se le juzga se registraron el pasado viernes 3 de octubre de 2025 en un tianguis de la colonia El Campesino, ubicada en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Según los resultados de la investigación del caso, el fatal hecho ocurrió en el cruce de las calles Martín Corona y Francisco Corona, en donde la víctima se encontraba trabajando en su puesto ambulante. Fue en ese momento cuando el detenido se presentó junto a otras personas y protagonizó una riña con otro sujeto, realizando múltiples detonaciones de arma de fuego, una de las cuales impactó directamente a la mujer y le provocó la muerte instantáneamente.

Gracias a las rápidas investigaciones, se obtuvieron los datos de prueba que permitieron cumplimentar la orden de aprehensión. El detenido ya fue puesto a disposición del Juez de Control", se puede leer en el informe presentado por la Fiscalía de Jalisco.

De igual manera, la institución detalló que el caso fue turnado a personal ministerial y operativo de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia. Las autoridades también indicaron que no se tolerará la violencia en espacios públicos, además reiteraron el compromiso de garantizar justicia a las víctimas y seguridad a la población en general.

Mientras Kevin Israel 'N' permanece bajo custodia policial, el caso continúa bajo investigación para esclarecer la participación de otras personas que podrían estar involucradas en el asesinato de la fémina, cuya identidad por el momento se desconoce, y así determinar su responsabilidad en los hechos. Finalmente se informó que el detenido ya fue puesto a disposición del juez de control, quien continuará con el proceso correspondiente conforme a derecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui