Capturan a dos supuestos 'tiradores' en Ciudad Obregón; aseguran marihuana y crystal

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante dos operativos efectuados en Cajeme, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y de la Secretaría Marina lograron la detención a dos personas del sexo masculino, esto al ser encontrado en posesión de sustancias con características similares a narcóticos. Ambas corporaciones reiteraron que este tipo de acciones forma parte de las labores de vigilancia y prevención del delito.

De acuerdo con el reporte oficial, el primero hecho se registró en calles de la colonia Villa Bonita, ubicada al sur de la comisaría de Esperanza, en donde se concretó la aprehensión de un hombre identificado como Jonathan del Ángel 'N', de 23 años de edad, a quien le aseguraron 50 envoltorios de una sustancia verde y seca con características similares a la marihuana, así como tres envoltorios de una sustancia granulada de color blanco con características similares al crystal.

En el otro caso, agentes de la Policía Municipal de Cajeme, Policía Estatal de Seguridad Pública y de la Secretaría de Marina se encontraban realizando un recorrido de vigilancia en la colonia Nueva Palmira, al sur de Ciudad Obregón, cuando efectuaron el arresto de Omar 'N', de 48 años, además del decomiso de 14 envoltorios de una sustancia con características similares al crystal que el detenido presuntamente traía consigo.

Omar 'N', de 48 años, fue detenido en la colonia Nueva Palmira, al sur de Ciudad Obregón.

Los sospechosos, así como los indicios asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes conforme a la ley. Las dosis servirán como pruebas durante las investigaciones correspondientes de ambos casos.

Capturan a Jonathan del Ángel 'N', de 23 años, en la colonia Villa Bonita.

Arrestan a sujetos armados

Estas acciones se unen a las detenciones realizadas por el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante la atención a los reportes ciudadanos recibidos en las últimas semanas. Durante recorridos de vigilancia, oficiales de la Policía Estatal detectaron un vehículo sospechoso en la colonia Cuauhtémoc, al sur de Ciudad Obregón. Como resultado del operativo, los agentes capturaron a Jairo 'N' y Carlos 'N', de 36 y 22 años de edad, y aseguraron dos pistolas calibre 9 milímetros, con cargadores y cartuchos útiles.

#Sonora | Detienen a dos presuntos criminales armados durante recorridos de vigilancia en Cajeme uD83DuDEA8https://t.co/6XH5HkwVZz — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui