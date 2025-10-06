Capturan en Nuevo León a Jason Duncker, estadounidense vinculado al Cártel de Sinaloa

Monterrey, Nuevo León.- La Oficina del Director de Inteligencia Nacional (DNI) de Estados Unidos informó oficialmente sobre la detención de Jason Duncker, un individuo identificado como pieza importante en las operaciones de trasiego de narcóticos y flujo de capitales para dos de las principales organizaciones criminales de México. El arresto se produjo en territorio mexicano, específicamente en las inmediaciones de Monterrey, Nuevo León.

Según el reporte, informado este 6 de octubre, la captura de Duncker se materializó el pasado 2 de octubre como resultado de una operación de inteligencia interinstitucional estadounidense. En este esfuerzo coordinado, el Centro Nacional Contraterrorismo (NCTC) proporcionó datos estratégicos de ubicación y operaciones al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals Service) para efectuar la detención.

Los comunicados oficiales emitidos por las agencias estadounidenses no han precisado detalles sobre la colaboración o participación directa de las autoridades mexicanas en el operativo realizado en suelo nacional. El perfil del detenido destaca por su versatilidad operativa. Las acusaciones formales señalan a Duncker como un facilitador que mantenía vínculos simultáneos con el Cártel de Sinaloa y con el Cártel del Golfo.

Se le imputa la responsabilidad de haber traficado 75 kilos de cocaína hacia territorio estadounidense. Adicionalmente, su rol incluía la logística financiera inversa, encargándose de la distribución y retorno de cientos de miles de dólares derivados de la venta ilícita de narcóticos hacia las estructuras criminales en México. Joe Kent, director del NCTC, corroboró mediante canales oficiales la doble afiliación del detenido y la magnitud del trasiego de drogas que gestionaba.

Esta detención ocurre en un contexto de intensificación de las acciones judiciales de Estados Unidos contra la estructura de mando y las redes logísticas del Cártel de Sinaloa. Actualmente, figuras de alto perfil de dicha organización se encuentran bajo custodia norteamericana enfrentando procesos federales. Entre ellos destacan Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, identificados como líderes de la facción de Los Chapitos, quienes se encuentran en etapas procesales que podrían derivar en colaboración con la justicia.

Meet Jason Duncker.



A Sinaloa Cartel member and Gulf Cartel affiliate who repeatedly put American lives at risk, trafficking more than 75 kilograms of cocaine into the U.S and using hundreds of thousands of dollars in profit to support terrorist activities.



Last week,… pic.twitter.com/97oANUb7ij — NCTC Director Joe Kent (@NCTCKent) October 6, 2025

De igual manera, Ismael 'El Mayo' Zambada, líder histórico de otra facción del cártel, enfrenta cargos en tribunales estadounidenses tras su detención en meses pasados. La captura de operadores como Duncker busca afectar las capacidades operativas y financieras que sostienen a estas organizaciones.

Fuente: Tribuna