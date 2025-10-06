Cinco sicarios detenidos y armas largas incautadas tras persecución y tiroteo en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Un operativo de seguridad realizado por elementos de la Guardia Nacional en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, culminó con la detención de cinco presuntos criminales y el decomiso de un importante arsenal, que incluía armamento de alto poder y equipo táctico especializado. El hecho tuvo lugar tras una persecución vehicular que se extendió por varias zonas concurridas de la ciudad turística.

El suceso, confirmado este fin de semana por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Sinaloa, inició cuando los agentes federales, durante un patrullaje preventivo, identificaron un vehículo de la marca Kia K4 de color verde claro que circulaba con placas sobrepuestas. Una verificación posterior arrojó que la unidad contaba con reporte de robo vigente, lo que motivó a las autoridades a marcarle el alto.

Según el informe oficial, los ocupantes del automóvil respondieron de manera evasiva y agresiva, acelerando para escapar y comenzando a disparar armas de fuego contra las fuerzas de seguridad. Esto desencadenó una persecución controlada que atravesó puntos clave como la Zona Dorada y el fraccionamiento Gaviotas, finalizando en la calle Girasoles, donde los agentes lograron interceptar el vehículo.

Como resultado de la confrontación, uno de los cinco individuos detenidos resultó herido, recibiendo atención médica inmediata en el lugar antes de ser puesto bajo custodia junto con sus cómplices. Durante la inspección del automóvil, las autoridades hallaron un considerable arsenal compuesto por cuatro rifles AK-47 calibre 7.62, 26 cargadores abastecidos y cartuchos útiles, dos chalecos, un inhibidor de señal de comunicaciones, un botiquín de primeros auxilios y 23 ponchallantas.

Así fue la detención de cuatro presuntos sicarios en la Zona Dorada en #Mazatlán tras persecución con Guardia Nacional pic.twitter.com/JNjeDufF7J — Foro Militar México (@foro_militar) October 5, 2025

La SSP de Sinaloa calificó esta acción como un golpe relevante contra las células delictivas que operan en la región y reafirmó su compromiso de mantener una vigilancia permanente en Mazatlán y los municipios aledaños. Los cinco detenidos, junto con el vehículo, el armamento y el resto del material asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para iniciar las carpetas de investigación correspondientes y deslindar responsabilidades.

uD83DuDEA8??Cuatro civiles armados fueron detenidos en Mazatlán tras agredir a balazos a elementos federales sobre la avenida Camarón Savalo. También se aseguraron 4 armas largas, municiones, equipo táctico y un vehículo.



Lee los detalles aquíuD83DuDCF2 https://t.co/EtWy2tLhOs pic.twitter.com/PUiZL8SUJS — MeganoticiasCuliacán (@Meganoticiascln) October 5, 2025

Fuente: Tribuna