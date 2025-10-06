Ciudad Obregón: Detienen a presunto generador de violencia tras atraco en Plaza Tutuli

Ciudad Obregón, Sonora.- Las autoridades dieron un nuevo golpe al crimen en el municipio de Cajeme. La noche del domingo 5 de octubre de 2025, un hombre fue detenido en los alrededores de la Plaza Tutuli, en Ciudad Obregón, al sur de Sonora, luego de ser sorprendido cuando presuntamente intentaba robar aparatos electrónicos de una tienda departamental ubicada dentro del centro comercial.

De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos ocurrieron ayer, domingo 5 de octubre, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, en el inmueble ubicado en la calle Vicente Guerrero 825, de la colonia Cumuripa. Se detalló que el individuo fue detectado por personal de seguridad privada al momento en que presuntamente intentaba sacar varios artículos sin realizar el pago correspondiente.

Ante la situación, los guardias intervinieron de inmediato y solicitaron apoyo a los elementos de la Guardia Nacional, quienes realizaban recorridos preventivos en la zona. Minutos después, al lugar también arribaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, quienes procedieron a detener al presunto responsable y asegurar los objetos que intentaba sustraer. Posteriormente, fue trasladado a la comandancia de la calle 300, donde quedó a disposición del juez calificador.

Durante la detención, las autoridades mantuvieron la vigilancia en el área para evitar altercados con los transeúntes y garantizar la seguridad dentro del complejo comercial. Las operaciones de la plaza continuaron con normalidad tras la intervención de los cuerpos de seguridad. No se reportó si el presunto criminal habría operado con cómplices u armas de fuego.

Fuentes cercanas al caso señalaron que el sujeto habría intentado sustraer varios dispositivos electrónicos de valor, aunque será el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) el que determine los hechos con base en las declaraciones, evidencia y el reporte de la tienda afectada. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que el detenido permanecerá bajo resguardo mientras se define su situación legal.

