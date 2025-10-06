Código Rojo en CDMX: FUERTE accidente deja un motociclista sin vida en Coyoacán

Ciudad de México.- La noche del domingo y la madrugada de este lunes se registraron dos incidentes en inmediaciones de la Ciudad de México (CDMX) que afectaron la circulación vehicular en distintas zonas del sur de la capital. En Coyoacán, un hombre perdió la vida tras sufrir un accidente en motocicleta, mientras que en la Benito Juárez, la caída de un árbol provocó el cierre parcial de una vialidad principal. Aquí los detalles.

Hombre pierde la vida tras accidente en Coyoacán

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente en Coyoacán ocurrió sobre avenida del Imán, en el cruce con calle Céfiro, dentro de la colonia Pedregal del Maurel. Presuntamente, la víctima viajaba a bordo de una motocicleta cuando perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra otro automóvil. El fuerte golpe provocó que cayera al pavimento, sufriendo lesiones que le causaron la muerte de manera inmediata.

Se desconoce la identidad de la víctima. Foto: Facebook

Vecinos de la zona escucharon el impacto y de inmediato dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911. A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron en la escena agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), también llegaron a la escena paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes revisaron a la víctima.

Los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que los elementos policiacos procedieron a acordonar el área y a cerrar parcialmente la circulación para permitir las diligencias correspondientes de los peritos.

Durante más de dos horas, el tránsito vehicular se mantuvo afectado en dirección a Periférico Sur, generando congestionamiento en el tramo donde ocurrió el accidente. Una vez realizadas las labores de levantamiento del cuerpo y el retiro de las unidades involucradas, la vialidad fue reabierta por completo.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del motociclista ni las causas exactas que originaron el choque; sin embargo, se presume que la velocidad y la falta de visibilidad en la zona pudieron influir en el percance.

Cae árbol en la Benito Juárez

Por otra parte, durante la madrugada del lunes, personal de emergencias atendió otro incidente, esta vez en la alcaldía Benito Juárez, donde un árbol de aproximadamente ocho metros de altura cayó sobre la calle Parroquia, en la colonia Santa Cruz Atoyac. El tronco se desplomó sobre la vialidad y bloqueó parcialmente el paso de vehículos. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni daños materiales de consideración, ya que al momento del suceso no transitaban peatones ni automóviles.

Fuente: Tribuna del Yaqui