Conductor arrolla y mata a joven motociclista en carretera de Coahuila; se dio a la fuga

Matamoros, Coahuila.- Durante la mañana de este lunes 6 de octubre de 2025, aproximadamente 07:46 horas, se registró un trágico accidente sobre la carretera estatal número 75, en el tramo conocido como Ramal al Esterito, en donde el tripulante de una motocicleta fue embestido por un vehículo, cuyas características no fueron descritas, provocándole la muerte de forma instantánea. Trascendió que el motociclista fue localizado sin vida sobre la carpeta asfáltica.

De acuerdo con información proporcionada por El Siglo de Torreón, el lamentable hecho ocurrió a la altura de la intersección con el ejido El Pacífico, frente a las instalaciones de la empresa Siti Logistic, en el municipio de Matamoros, Coahuila. De forma preliminar se informó que el hoy occiso, identificado como Brayan Escareño Martínez, de 20 años de edad, circulaba con dirección de oriente a poniente cuando fue arrollado, mientras el responsable se dio a la fuga.

Testigos señalan que se trató de un tráiler en color blanco, sin embargo, hasta el momento no se tienen las características específicas del causante", explicó el medio anteriormente citado, pero queda esperar los resultados de las respectivas investigaciones del caso.

En respuesta al lamentable percance carretero, elementos de la Policía Municipal de Matamoros, así como elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos del Ministerio Público, se presentaron en el lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes. Se indicó que el joven presentaba un traumatismo craneoencefálico severo con exposición de masa encefálica, lo cual le provocó la muerte de manera inmediata.

Finalmente, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le realizará la necropsia de ley y quedará bajo resguardo hasta que sea reclamado oficialmente por sus familiares. Las autoridades correspondientes continúan con las investigaciones para dar con el paradero del responsable del fatal accidente que le arrebató la vida a Brayan Escareño Martínez.

