Desaparece Nataly Gracia Zapien en Hermosillo; reportan que se escapó de un anexo

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 6 de octubre de 2025, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una ficha de localización para dar con el paradero de Nataly Gracia Zapien, una joven de 20 años de edad que fue vista por última vez el pasado 5 de octubre en la colonia Miguel Hidalgo, ubicada en la ciudad de Hermosillo. Desde entonces, familiares reportaron su desaparición, por lo que autoridades mantienen su búsqueda activa.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución, Nataly tiene cabello largo, liso y tinturado y cafés medianos, además fue descrita como una persona de tez clara y complexión delgada. Mide aproximadamente 1.63 metros de estatura y cuenta con varias señas particulares: tatuajes en ambos brazos, uno de ellos con la imagen de mariposas, otro con la fecha '20-12-2021' y uno más en el antebrazo con la figura de la Santa Muerte. Además, usa brackets.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que pueda ayudar a localizarla. Los reportes pueden realizarse al número 662 229 7369 o al correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, así como a través de las redes sociales oficiales de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora.

La Comisión de Búsqueda para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a NATALY GRACIA ZAPIEN.

Cualquier información, al teléfono:

-6622297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Hermosillo pic.twitter.com/ayjHOuQTNY — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) October 6, 2025

Previo al reporte de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, el colectivo Buscadoras Por La Paz Sonora informó sobre la desaparición de Nataly Gracia Zapien. En una publicación realizada en su cuenta de Facebook, el colectivo señaló que la joven de 20 años se escapó de un centro de rehabilitación en el que se encontraba internada; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades correspondientes.

Reportan que Nataly Gracia Zapien se escapó de un centro de rehabilitación.

Buscan a Nuvia Yanely en Guaymas

En otro caso similar, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora confirmó la desaparición de Nuvia Yanely Quezada Galindo, una joven de 19 años que fue vista por última vez el pasado 15 de septiembre de 2025 en el municipio de Guaymas. Se indicó que Nuvia es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.60 metros, pesa 50 kilogramos y tiene cabello castaño oscuro, largo y liso. Además, tiene ojos cafés y pequeños, piel morena y presenta labios delgados.

#Seguridad | Desapareció en Guaymas: Se intensifica búsqueda de Nuvia Yanely, una joven de 19 años uD83DuDEA8uD83DuDEBAhttps://t.co/GEDmlTqhvi — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui