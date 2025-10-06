Desaparición de sacerdote en Guerrero toma giro trágico; hallan cuerpo con heridas de bala

Guerrero, Hidalgo.- La mañana de este lunes 6 de octubre de 2025, la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa informó sobre la desaparición del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien antes de los hechos desempeñaba su labor en la Parroquia de San Cristóbal, ubicada en la comunidad de Mezcala, Guerrero. El comunicado, difundido en redes sociales, fue firmado por el obispo José de Jesús González Hernández.

Asimismo, en el texto se especificó que las autoridades civiles ya fueron notificadas del caso, por lo que solo se espera que activen el protocolo de búsqueda y localización del religioso. De hecho, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió un comunicado en el que se detalla la vestimenta que portaba el sacerdote el 4 de octubre en Azcala, Guerrero, sitio donde fue visto por última ocasión.

"Ruego al presbiterio que eleven sus oraciones en las diferentes comunidades parroquiales para que sea respetada la integridad de su persona y sea localizado con bien. Por este momento tan delicado que estamos viviendo, pido a todo el presbiterio evitar las especulaciones y mantener un espíritu optimista en medio de la adversidad", señala el escrito, que actualmente posee numerosas reacciones.

Ficha de búsqueda

Encuentran cuerpo sin vida

Este mismo día, alrededor de las 15:00 horas (tiempo local), se recibió a través del número de emergencias 911 el reporte del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre dentro de un vehículo. Presentaba un impacto de bala en el rostro, y su cuerpo fue encontrado sobre una brecha de terracería, cerca de la carretera Iguala–Chilpancingo. Las autoridades consideran que podría tratarse de Bertoldo Pantaleón Estrada.

En el lugar trabajan corporaciones policiales y personal de la Fiscalía General del Estado, junto con peritos que arribaron para recabar indicios. El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para realizar la necropsia de ley. Se espera que en las próximas horas haya una nueva actualización sobre el caso y se confirme si, efectivamente, la víctima corresponde al sacerdote desaparecido.

Fuente: Tribuna del Yaqui