Detienen a Marisa por golpear a su pareja en una plaza comercial de Saltillo, Coahuila

Saltillo, Coahuila.- En hechos registrados durante la mañana de este lunes 6 de octubre de 2025, elementos de la Policía Municipal de Saltillo, Coahuila, concentran la detención de una mujer, quien es señalada por presuntamente cometer agresiones físicas en contra de su pareja sentimental, cuya identidad por el momento se desconoce. Una vez detenida, la sospechosa fue presentada ante la autoridad correspondiente para la rendición de cuentas.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario, el caso ocurrió aproximadamente a las 10:10 horas, cuando a través de la Central de Radiocomunicaciones, autoridades locales recibieron un reporte sobre un caso de violencia familiar en el estacionamiento de una plaza comercial que se ubica en la colonia Lourdes, situada al sur del municipio de Saltillo. Es por ello que se desplegó una intensa movilización por parte de elementos policíacos.

Al arribar los oficiales a la calle Urdiñola, esquina con Luis Echeverría Álvarez, se entrevistaron con el afectado, quien denunció que su pareja lo había agredido momentos antes mientras ambos se encontraban dentro de una camioneta", explicó el medio anteriormente citado.

Luego de la aprehensión, la mujer, identificada como Marissa 'N', de 21 años de edad, se sometió a una valoración médica y la prueba arrojó que no se encontraba bajo la influencia del alcohol. Posteriormente, la detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenido de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, instancia que se encargará de definir su situación legal.

Entró a la fuerza a una casa

En otro caso similar registrado el pasado jueves 25 de septiembre en Saltillo, oficiales de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana arrestaron a un joven identificado como Orlando 'N', de 24 años de edad, quien es señalado por allanamiento de morada, causar daños materiales y lesionar a policías, en hechos ocurridos en la colonia 26 de Marzo. El propietario fue alertado sobre la situación y, al llegar a su residencia, se percató de lo sucedido y solicitó la intervención de las autoridades.

Fuente: Tribuna del Yaqui