FATAL accidente en Tlalpan moviliza a las autoridades: Confirman 4 víctimas

Tlalpan, Ciudad de México.- La noche de este domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y de desplegaron un amplio operativo en inmediaciones de la Calzada de Tlalpan, al sur de la capital, luego de que se reportara un fatal accidente que dejó como saldo cuatro víctimas heridas, y daños materiales. Por fortuna, no se reportaron personas hospitalizadas tras este percance.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de este domingo 5 de octubre de 2025, alrededor de las 23:00 horas, tiempo local, en la calzada de Tlalpan, a la altura de la calle Repúblicas, en la colonia Portales Sur, dentro de la alcaldía Benito Juárez. Se detalló que el conductor del taxi perdió el control de la unidad y se estrelló contra el muro de contención que divide la vialidad de la Línea 2 del Metro.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron este lunes en CDMX. Foto: Facebook

Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de la ???????Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de México (SSC-CDMX). También se hicieron presentes paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes atendieron a los afectados.

Los socorristas reportaron que en total cuatro personas recibieron atención médica, sin embargo, no fue necesario trasladarlos a un nosocomio. Los operativos para atender a los afectados, así como para retirar la unidad dañada generó congestionamiento en dirección al sur de la capital mexicana durante varios minutos, por lo que personal de Tránsito se mantuvo presente varios minutos en esa zona de la región.

#MientrasDormía | Taxi choca contra muro del Metro en Tlalpan; 4 lesionados



Un motociclista perdió la vida tras chocar con otro vehículo en la Avenida del Imán, #Coyoacán. Paramédicos confirmaron su deceso en el lugar.



Minutos después, en Calzada de #Tlalpan, un taxista… pic.twitter.com/yqxsYFjS0q — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 6, 2025

A la fecha de publicación de esta nota, se desconocen las causas del accidente, así como si el conductor fue turnado al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJ-CDMX). No obstante, el automotor que protagonizó el choque sí fue remolcado por las autoridades locales. Las pesquisas por este siniestro se mantienen, a la par que invitan a la población a tomar precauciones al manejar.

Fuente: Tribuna del Yaqui