FGR: Caen tres personas en Jalisco por tráfico millonario de especies protegidas (FOTOS)

Tijuana, Baja California.- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) lograron la captura de una banda dedicada al tráfico de especies marinas hacia Asia y Estados Unidos. En un comunicado, la dependencia federal informó que, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), un juez federal en Jalisco dictó vinculación a proceso contra tres personas por su presunta participación en delitos contra la biodiversidad.

De hecho, el Ministerio Público Federal (MPF) presentó los elementos probatorios, por lo que se impuso contra los acusados prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de un mes para la investigación complementaria. Este decomiso realizado por el gobierno ocasionó una afectación económica para el grupo delictivo de aproximadamente 133 millones 990 mil 516 pesos.

Los implicados comercializaban buches de totoaba, pepino de mar, aleta de tiburón, abulón, tortugas de diversas especies y caballitos de mar. La actividad se realizaba a través de una compañía con sede en Guadalajara, Jalisco, que exportaba los animales a Estados Unidos, China y otros países de Asia. El operativo tuvo lugar en Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, ambos en Jalisco, así como en Tijuana, Baja California.

Se encontraron diversas especies

Culpables

Los responsables fueron identificados como Yaoqin, Miguel y Marco. En el operativo participaron miembros de la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la FGR, además de agencias del gobierno de Estados Unidos. Se aseguraron 569 kilogramos de pepino de mar, 1,188 kilogramos de aleta de tiburón, 39 kilogramos de buche de totoaba, 2,227 tortugas de diversas especies y 12 tortugas conocidas como casquito.

Los responsables están detenidos

Más de 133 millones de pesos

Es necesario mencionar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la investigación sigue su curso y el juez federal de Jalisco concedió un mes para que las autoridades reúnan información adicional que fortalezca el caso. Ante todo, en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de si surgen más adelante nuevos detalles relacionados con esta noticia que afecta directamente a la vida marina.

uD83DuDCE2uD83CuDF1F ¡Tribuna Top 3 de la Información en Sonora! uD83DuDCF0? Presentado por Casa Ley, te traemos las noticias más relevantes y los eventos más importantes de nuestra región. ¡Mantente informado y no te pierdas nada!https://t.co/U3rjK2h8t6#Top3Sonora #CasaLey #Noticias #Información pic.twitter.com/MXICCIhxyT — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui