Golpe al secuestro en Durango: Detienen a 'Don José', presunto líder de red de Los Mayos

Durango, Durango.- Autoridades de Durango lograron la detención de seis individuos, entre ellos José Luis 'N', identificado como presunto líder de un grupo delictivo dedicado al secuestro y al tráfico de personas. La acción, que parte de una estrategia de seguridad regional, también resultó en el aseguramiento de cinco inmuebles que estarían vinculados directamente a las actividades ilícitas de una facción de Los Mayos.

La operación fue ejecutada de manera conjunta por elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes cumplimentaron una orden de aprehensión existente en contra de José Luis 'N', alias 'Don José'. Según los informes, este individuo era considerado un objetivo prioritario por su presunta implicación en la comisión de delitos de alto impacto que afectaban la estabilidad en la zona.

La confirmación del operativo fue realizada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de sus canales oficiales. El funcionario detalló que las detenciones y los aseguramientos son el resultado de trabajos de inteligencia y colaboración interinstitucional, destacando la coordinación entre las dependencias para desmantelar esta red delincuencial.

Los cinco inmuebles confiscados son considerados piezas clave en la investigación. Las autoridades presumen que estas propiedades eran utilizadas como centros de operación, casas de seguridad o puntos logísticos para la planificación y ejecución de los delitos. El análisis de estos lugares proporcionará evidencia adicional para fortalecer el caso contra los detenidos y permitirá comprender a fondo el alcance de las operaciones del grupo.

En una operación encabezada por el Ejército Mexicano @Defensamx1 y @FGRMexico detuvieron en Durango a 6 personas, entre ellas a José Luis “N”, alias “Don José”, quien cuenta con orden de aprehensión y es identificado como uno de los líderes de una célula delictiva de la zona… pic.twitter.com/hgq4LJylJ6 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 6, 2025

Este suceso forma parte de los esfuerzos del Gabinete de Seguridad para reducir la incidencia delictiva en la región. A través de su comunicado, García Harfuch reiteró el compromiso del Gobierno de continuar implementando acciones para desarticular a las organizaciones criminales y mejorar las condiciones de protección para las familias en Durango. Se espera que los detenidos sean puestos a disposición de las autoridades judiciales para iniciar su proceso legal.

Fuente: Tribuna