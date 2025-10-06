Hallan a ejecutado a balazos en la sierra de Badiraguato, Sinaloa; era un soldado retirado

Badiraguato, Sinaloa.- La mañana del domingo 5 de octubre de 2025, el cuerpo de un hombre ejecutado a balazos fue encontrado en las inmediaciones de la comunidad de Bacacoragua, perteneciente al municipio de Badiraguato, Sinaloa. De forma preliminar se indicó que el hoy occiso vestía playera tipo polo de color negro, pantalón de mezclilla y botas oscuras al momento de ser encontrado, además se dijo que se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Según datos recabados por el portal de noticias Los Noticieristas, el hallazgo se registró sobre la carretera de la mencionada comunidad, a unos cinco kilómetros del poblado de La Tuna aproximadamente. Una llamada anónima a las líneas de emergencia del 911 alertó a las autoridades acerca de la presencia del cadáver, por lo que elementos de las diferentes corporaciones policíacas se movilizaron hacia el municipio de Badiraguato.

Aparentemente tendría al menos 24 horas de haber fallecido en circunstancias aún no especificadas oficialmente; es decir si fue víctima de un ataque armado directo o derivado a enfrentamientos en la zona, pero lo que se confirmó es que falleció a causa de disparos de arma de fuego", detalló el medio citado anteriormente.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en el sitio, mientras que agentes investigadores del grupo de Homicidios se hicieron cargo de las indagatorias para integrar la carpeta correspondiente. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde quedó a cargo del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Identifican a la víctima

Horas posteriores al hallazgo se confirmó que el hoy occiso respondía al nombre de Diego Margarito 'N', tenía 32 años de edad y presuntamente era un elemento retirado del Ejército Mexicano. Además se dijo que era originario de la comunidad de Sayotita. ubicada también en el municipio de Badiraguato. Diego Margarito se convirtió en una nueva víctima de la violencia que azota a las diferentes regiones de la entidad, crisis en la que se han reportado múltiples muertes de elementos policiales y militares.

Fuente: Tribuna del Yaqui