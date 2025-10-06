Hermosillo estrena 70 patrullas eléctricas para reforzar la seguridad en la ciudad

Hermosillo, Sonora.- El alcalde Antonio Astiazarán entregó este lunes 70 nuevas patrullas eléctricas tipo pick up y sedán que se integran a la flotilla de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, sumando un total histórico de 354 unidades sustentables para reforzar la seguridad en la ciudad.

Con una inversión de 54 millones de pesos, estas unidades buscan fortalecer el trabajo de los elementos operativos que diariamente protegen a las familias hermosillenses.

“Estamos demostrando que es posible pensar en nuevas soluciones a viejos problemas, cargando estas patrullas con energía solar y apostando por la seguridad y la sustentabilidad", expresó.

Desde 2021, la flotilla creció más de 400 por ciento, al pasar de 70 a 354 patrullas. Además, se han implementado 21 Centros de Respuesta Inmediata (CRI), cinco drones, nuevo equipamiento y capacitación continua, con una inversión total superior a los 525 millones de pesos.

Sobre el aumento del homicidio doloso en septiembre, el alcalde reconoció el reto, pero subrayó que el fortalecimiento policial y la coordinación diaria con autoridades estatales y federales permitirán mejorar los indicadores.

"Ayuda mucho equipar a la policía, a diario sesionamos y la coordinación es clave para prevenir delitos y con estas herramientas, podremos avanzar, aunque aún hay retos importantes", dijo.

Hermosillo es actualmente la ciudad con más patrullas eléctricas del país y posiblemente del mundo.

Fuente: Tribuna del Yaqui