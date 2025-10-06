Iba por su hija a la escuela: Asesinan a una excandidata municipal del PT en Veracruz

Atoyac, Veracruz.- La tarde de este lunes 6 de octubre de 2025 se reportó el asesinato de Jessica Flor Luna Aguilera, excandidata del Partido del Trabajo (PT) a la presidencia municipal de Yanga, cuando acudió a recoger a su hija en una escuela que se ubica en la localidad de Potrero Nuevo, en el municipio de Atoyac, Veracruz. La noticia fue confirmada por la Comisión Estatal del Partido del Trabajo a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo con datos recabados por Proceso, la víctima mortal se movilizaba a bordo de una camioneta, cuando sujetos armados le cerraron el paso y le dispararon a quemarropa hasta privarla de la vida. Tras el ataque armado, la unidad se estrelló contra la barda de la escuela primaria Benito Juárez. El violento hecho generó una intensa movilización por parte de las corporaciones policíacas y personal de los servicios de emergencias.

La Fiscalía General del Estado informa que, se ha iniciado una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional Córdoba, con motivo de los hechos suscitados el día de hoy, en los que la víctima identificada con las iniciales J.F.L.A.", expresó la Fiscalía General del Estado de Veracruz a través de un comunicado de prensa.

Paramédicos acudieron hasta el lugar de los hechos, pero no pudieron hacer nada debido a que Jessica Luna ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos de la Policía Municipal delimitaron el perímetro, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz se encargó de las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y ordenar el levantamiento del cuerpo.

Desde el Congreso piden justicia

Durante el Pleno del Congreso Local, la diputada Elizabeth Morales García se pronunció sobre el homicidio de Jessica Luna Aguilera, quien actualmente era coordinadora del Partido del Trabajo en el municipio de Yanga. En su intervención, la legisladora exigió a las autoridades que se haga justicia en este caso.

Cabe mencionar que la fallecida contendió por la alcaldía de Yanga durante las elecciones de junio pasado, quedando en segundo lugar detrás de Rafael Aguilar Martínez, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Es caso se une al asesinato de Ignacio Pablo Sánchez, excandidato del PT a la presidencia municipal de Santiago Sochiapan, ocurrido el pasado 17 de septiembre.

De acuerdo con los reportes, Jessica Flor Luna Aguilera fue privada de la vida a balazos este lunes al dirigirse a una escuela primaria en el municipio de Atoyac para recoger a su hija.

Fuente: Tribuna del Yaqui