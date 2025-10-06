Jesús Alberto está acusado de agredir a su hermana y cuñado en Nogales; ya fue detenido

Nogales, Sonora.- Un hombre de 55 años de edad, identificado como Jesús Alberto 'N', fue arrestado y vinculado a proceso penal como presunto responsable del delito de violencia familiar cometido en Nogales. La decisión fue tomada por un juez de control tras la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en un caso que involucra agresiones contra su hermana y su cuñado.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso las pruebas recabadas, las cuales fueron consideradas suficientes por la autoridad judicial para establecer la probable participación del acusado en los hechos. Como resultado, el juez no solo le dictó el auto de vinculación a proceso, sino que también le impuso prisión preventiva justificada. Adicionalmente, se fijó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Esto significa que Jesús Alberto 'N' permanecerá recluido en un Centro de Reinserción Social (Cereso) durante el desarrollo del caso, como medida para garantizar la seguridad de las víctimas y el debido proceso. En este periodo, la Fiscalía continuará integrando la carpeta de investigación con más diligencias y pruebas periciales que fortalezcan la acusación, mientras que la defensa también podrá presentar los elementos que considere pertinentes.

Los eventos que originaron esta acción legal ocurrieron, según el informe oficial, la mañana del pasado 28 de septiembre de 2025. Aproximadamente a las 8:45 horas, en una vivienda del bulevar Álamos, en la colonia Pueblo Nuevo, el hoy imputado presuntamente agredió física y psicoemocionalmente a su hermana, profiriendo amenazas mientras la golpeaba. Acto seguido, también agredió físicamente a su cuñado, José Roberto 'N'.

La situación culminó con la llegada de elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Nogales, quienes fungieron como primeros respondientes y efectuaron la detención del señalado. La Fiscalía de Sonora destacó que la resolución judicial es resultado de un trabajo de litigación eficaz y reafirma el compromiso de la institución con la protección de la integridad de las familias sonorenses y la procuración de justicia.

