Justicia por mano propia: Linchan a dos sujetos que mataron a su familiar en León

León, Guanajuato.- La noche del pasado domingo 5 de octubre de 2025, alrededor de las 22:00 horas, un grupo de jóvenes se encontraba reunido sobre la calle Nigeria, casi esquina con Níger, en la colonia La Escondida, en León, cuando varios hombres armados a bordo de una motocicleta aparecieron y abrieron fuego contra ellos, provocando que uno de los disparos impactara a un joven.

Lamentablemente, la víctima falleció en el lugar sin que las autoridades pudieran intervenir. En cuanto a los agresores, tras cometer el ataque intentaron huir, pero un vehículo les cerró el paso, lo que provocó que perdieran el control de la motocicleta y se estrellaran. La situación se tornó aún más violenta cuando familiares del joven asesinado los enfrentaron y comenzaron a golpearlos con palos y machetes.

Los sujetos heridos fueron rescatados por elementos policiacos, quienes confirmaron que uno de ellos presentaba un machetazo en el rostro. Paramédicos los atendieron en el sitio y, una vez estabilizados, los trasladaron a un hospital. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, y según información de Milenio, se sabe que ambos permanecen en estado crítico. En caso de que surjan nuevos datos, te los daremos a conocer a través de TRIBUNA.

Cabe destacar que una hora antes, en el mismo lugar, un joven de 20 años resultó lesionado durante un enfrentamiento entre pandillas rivales de las colonias La Lourdes y La Escondida. Las investigaciones por ambos hechos apenas comienzan, y hasta ahora ninguna fuente oficial ha emitido una declaración al respecto. Se espera que en las próximas horas se dé a conocer la versión oficial.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

