Macabro hallazgo: Localizan cuerpo sin vida de hombre atado en zona rural de Navolato

Navolato, Sinaloa.- Durante la madrugada de este lunes 6 de octubre de 2025 se registró un macabro hallazgo en una carretera que conduce al rancho Los Arredondo, en las inmediaciones de La Laguna de San Pedro, municipio de Navolato, Sinaloa. De acuerdo con información extraoficial, un hombre fue localizado sin vida, asesinado a balazos, con las manos y los pies atados, a pocos metros del río Culiacán.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que la víctima era de complexión delgada, tez morena y vestía una playera color beige y pantalón de mezclilla azul. Cabe mencionar que aún no hay personas detenidas ni sospechosas del crimen, pues no se han encontrado pruebas suficientes en la escena. En nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier avance y te lo informaremos a través de TRIBUNA.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, así como peritos de la Dirección General de Investigación Pericial, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes. Por su parte, agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron la carpeta de investigación. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para después ser entregados a sus familiares.

Cuerpo sin vida

Cabe recordar que la semana pasada se localizó un cadáver en una fosa clandestina, en el patio de una vivienda que se encontraba bajo resguardo de elementos de la Marina, en la colonia 4 de Marzo, sobre las calles Cuarta y Domingo Rubí, en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato. Aparentemente, el hallazgo fue posible tras ejecutar una orden de cateo para revisar el inmueble.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui