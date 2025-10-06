Mató a su víctima y aún exigía millonario rescate a la familia; fue detenido en Tlaxcala

Calpulalpan, Tlaxcala.- Un operativo entre la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) culminó con la detención de un comerciante de 32 años de edad, identificado como Juan Carlos 'N', por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado. El individuo es acusado de haber privado de la libertad, asesinado y sepultado a un hombre originario de Hidalgo, mientras simultáneamente exigía un rescate millonario a sus familiares.

El caso tuvo lugar a finales del pasado mes de septiembre, cuando R.C.S., residente de Hidalgo, fue secuestrado en territorio tlaxcalteca. Tras la denuncia interpuesta por la familia de la víctima, la unidad de investigación de la PGJEH inició las diligencias correspondientes. El presunto responsable, Juan Carlos 'N', estableció comunicación telefónica con los familiares para solicitar la suma de 2 millones de pesos a cambio de la liberación de la víctima, sin revelar que ya le había quitado la vida.

Mediante un meticuloso trabajo de inteligencia y seguimiento técnico a las llamadas de extorsión, los agentes de Hidalgo lograron determinar la identidad del sospechoso y su ubicación en el estado de Tlaxcala. Con base en las pruebas recabadas, un juez de control en Hidalgo emitió la orden de aprehensión correspondiente, lo que activó el protocolo de colaboración interestatal. La FGJE de Tlaxcala implementó un operativo de localización que concluyó con éxito durante el fin de semana.

El imputado fue ubicado y detenido sobre la carretera Calpulalpan–Texcoco, en las inmediaciones del municipio de Calpulalpan. En el momento de su captura, se le leyeron sus derechos constitucionales y fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Tras su arresto, Juan Carlos 'N' confesó su participación en los hechos y proporcionó información crucial sobre el paradero del cuerpo.

Guio a los agentes al lugar donde había sepultado a la víctima, una fosa clandestina en una zona boscosa del paraje conocido como Avistamiento Camaxtli, también en Calpulalpan. El operativo de recuperación del cuerpo se extendió hasta la noche del domingo, donde se constató que la víctima llevaba entre 5 y 10 días enterrado en el sitio, pues presentaba un avanzado estado de descomposición.

Juan Carlos, comerciante y Marco Antonio, taquero, secuestraban gente en Tlaxcala y exigían rescate a sus familiares para liberarlos, ambos ya están detenidos. pic.twitter.com/S6M978uIhE — Agenda Tlaxcala (@agendaTlaxcal_) October 6, 2025

Es importante señalar que, aunque algunos medios locales reportaron la detención de un segundo individuo, la Fiscalía de Tlaxcala aclaró que la única persona aprehendida en relación con este crimen es Juan Carlos 'N'. La investigación permanece abierta para esclarecer por completo el móvil del delito y determinar si existen otros cómplices involucrados o si el detenido está relacionado con otros ilícitos en la región.

Fuente: Tribuna