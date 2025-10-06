Mujer arrestada por su supuesta relación con asesinatos de colaboradores de Clara Brugada

Ciudad de México.- Este lunes 6 de octubre de 2025, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Norma Angélica, vinculada con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz Vega, colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. La mujer se encuentra actualmente en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

De acuerdo con información de Milenio, Norma ya había sido detenida previamente, aunque en esta ocasión se cumplió finalmente la orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de asociación delictuosa. Se le atribuye haber proporcionado información y ocultado pruebas relacionadas con la agresión que sufrieron los funcionarios el pasado 20 de mayo de 2025, sobre la Calzada de Tlalpan.

Cabe mencionar que, en agosto, las autoridades capitalinas y federales detuvieron a 13 personas vinculadas directamente al caso. En la operación participaron la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, así como también las secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Marina (Semar) y la Defensa Nacional (Sedena).

Clara Brugada

Los asesinatos

Los hechos ocurrieron la mañana del 20 de mayo de 2025, en la Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez. En ese lugar, Ximena y José fueron abatidos a balazos por sujetos armados, quienes después huyeron rápidamente a bordo de una motocicleta. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce con precisión el móvil del crimen.

En aquel entonces, durante una rueda de prensa, la jefa de Gobierno declaró que Jesús, Arlete, Neri, Abraham, Jesús Francisco y Francisco estaban siendo investigados por su participación en los homicidios. Entre los delitos que se les atribuyen se encuentran ocultamiento de vehículos y vigilancia de la rutina de los implicados. En TRIBUNA como siempre estaremos al pendiente de cualquier avance.

Fuente: Tribuna del Yaqui