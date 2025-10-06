Persecución en Hermosillo: Capturan a ladrón que huyó con efectivo y bebidas alcohólicas

Hermosillo, Sonora.- El pasado domingo 5 de octubre de 2025, un sujeto identificado como Benjamín, de 50 años, cometió un robo en un expendio de cerveza ubicado en el cruce de los bulevares Luis Encinas y Solidaridad. De acuerdo con información extraoficial, el hecho ocurrió alrededor de las 16:00 horas y aún no se han definido los cargos que enfrentará el presunto delincuente.

Es importante mencionar que el hombre ingresó al negocio con el objetivo de llevarse dinero en efectivo, dos botellas de licor y tres cajetillas de cigarrillos. Una vez logrado su cometido, huyó con dirección al bulevar Luis Encinas, en la ciudad de Hermosillo. Afortunadamente, la víctima, un joven de 27 años, proporcionó una descripción muy precisa del ladrón, lo que permitió a los agentes municipales darle alcance a la altura del puente de los bulevares Solidaridad y García Morales.

Las autoridades aseguraron una presunta arma de fuego con la que el sujeto habría amenazado al reportante. Posteriormente se determinó que se trataba de una réplica de pistola tipo escuadra, la cual quedó a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes. En otro hecho, a las 23:25 horas, un par de oficiales detuvo a Mauricio Alfonso, de 30 años, acusado de allanamiento de morada en la colonia Adolfo López Mateos.

El hombre se encuentra detenido

Según la denuncia, un hombre llamó al número de emergencia para reportar que una persona desconocida se encontraba sobre el techo de su domicilio. Al llegar al lugar, las autoridades localizaron al presunto responsable, quien ahora se encuentra bajo disposición de la autoridad investigadora para determinar su situación legal. En nuestro medio de comunicación permaneceremos atentos a cualquier actualización.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui