Prófugos en Sonora: Ofrecen medio millón de pesos para capturar a dos exagentes AMIC

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) emitió una ficha de búsqueda y ofrece una recompensa de hasta 500 mil pesos para quien proporcione información que conduzca a la captura de dos exelementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Los exagentes, identificados como Miguel Ángel Palafox López y Argel Azael Luna Delgado, se encuentran prófugos y enfrentan acusaciones por su participación en un homicidio calificado en grado de tentativa.

Aunque no se confirmó, se cree que los hechos por los que se les investiga ocurrieron el pasado 24 de mayo en la colonia Adolfo López Mateos, al sur de Hermosillo. De acuerdo con la carpeta de investigación, los entonces agentes participaban en una persecución vehicular y, en el cruce de las avenidas Ardillas y Saturno, abrieron fuego contra un vehículo, lesionando a su conductor, un abogado. Las indagatorias iniciales sugieren que la víctima fue confundida con un presunto delincuente.

La Fiscalía estatal calificó el acto como un ataque ejecutado con premeditación y ventaja, además de señalar un incumplimiento de los deberes por parte de los exagentes mientras se encontraban en servicio activo. Las autoridades advertieron a la ciudadanía que Palafox López y Luna Delgado son considerados peligrosos y podrían estar armados, por lo que se exhorta a no intentar confrontarlos y a reportar cualquier dato relevante de manera inmediata.

Para este fin, se han habilitado las líneas telefónicas (662) 289 8800, extensiones 15340 y 15343, así como el correo electrónico sebusca@fiscalia.sonora.gob.mx, garantizando la confidencialidad de la identidad de los informantes. En meses anteriores, el fiscal general del Estado, Gustavo Rómulo Salas, confirmó que ambos implicados fueron dados de baja de la corporación. La separación de sus cargos se debió a que evadieron su responsabilidad de comparecer ante el proceso judicial que se inició en su contra.

Respecto a por qué no fueron detenidos en el momento de los hechos, el vicefiscal de control de procesos, Ramón Tadeo Gradías, explicó que la situación fue analizada bajo los parámetros jurídicos de la flagrancia, y el Ministerio Público determinó proceder de la manera en que se ha informado, siguiendo los cauces legales correspondientes. La FGJE mantiene una línea de investigación abierta para determinar si existió una red de encubrimiento dentro de la corporación que pudiera haber facilitado su evasión.

Fuente: Tribuna